Анна Щербакова прокомментировала подготовку к олимпийскому сезону

29 июня спортсменка сообщила, что получила травму на сборах в Новогорске.

ТАСС, 10 июля. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова постарается максимально быстро набрать оптимальную форму перед стартом нового сезона. Об этом спортсменка рассказала во время трансляции церемонии награждения лауреатов премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

"Конечно, я сразу понимала, что сезон будет ответственный, и именно поэтому много занималась на отдыхе, готовилась к сезону, чтобы сразу быть в форме. Вносят коррективы травмы. Стараюсь настраиваться, будет тяжело восстанавливаться. Я постараюсь все это максимально быстро преодолеть и войти в форму", - сказала Щербакова.

Щербаковой 17 лет. Она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала серии Гран-при (2019) и трехкратной победительницей чемпионата России (2019, 2020, 2021).

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.