Эксперт прогнозирует возможный рост заражения ковидом из-за успеха сборной Англии на Евро

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Успешное выступление сборной Англии на чемпионате Европы по футболу, в финале которого она встретится с командой Италии, может стать причиной значительного роста заболеваемости COVID-19 в Соединенном Королевстве. По оценкам профессора Карла Фристона из Университетского колледжа Лондона, слова которого приводит в субботу британская газета I, больше миллиона человек в ближайшие недели могут оказаться инфицированы из-за факторов, связанных с поведением болельщиков сборной.

По оценкам Фристона, 7 июля, когда команда Англии одержала верх над датчанами, коронавирусом заразились около 70 тыс. британских болельщиков, поддерживавших сборную на стадионе "Уэмбли" и в фан-зоне на Трафальгарской площади, праздновавших победу на улицах городов страны и собиравшихся большими компаниями в пабах и у себя дома. В течение месяца число случаев заражения вирусом, связанных с полуфинальным матчем, достигнет 494 тыс., так как инфицированные болельщики будут передавать его другим людям. Количество заболевших после воскресного финала Евро, по мнению эксперта, может оказаться еще больше и вызвать более полумиллиона случаев инфицирования в ближайшие недели. При этом Фристон признал, что его подсчеты весьма приблизительны, а точно оценить влияние массовых мероприятий на уровень заболеваемости крайне сложно.

"Само по себе это [спортивное] событие не является таким сильным причинным фактором, как все то, что с ним связано. В том числе речь идет о походах в гости к друзьям для совместного просмотра матча, - пояснил Фристон. - Нужно этого избегать или нет - вопрос отдельный и весьма деликатный".

Опасения всемирно известного нейрофизиолога, который занимается моделированием эпидемических процессов и входит в группу независимых экспертов, консультирующих британское правительство, разделяют и другие британские ученые. Как заявил I профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер, празднование одержанных на Евро побед английской сборной, по всей вероятности, "стало важным фактором, отразившимся на ухудшении эпидемической ситуации в Соединенном Королевстве".

"Мы видим, как число случаев заражения стремительно растет именно среди этой категории населения - молодых, любящих футбол мужчин. Таким образом, как только мы снимем социальные ограничения [19 июля], нас будет ждать резкий рост заболеваемости", - сказал агентству Reuters известный шотландский иммунолог Дэнис Кинан. Ситауацию дополнительно осложняет то, что число вакцинированных ниже всего сейчас как раз именно среди британской молодежи, а также тот факт, что молодые болельщики часто игнорировали рекомендации властей и правила социального дистанцирования, отмечая победы сборной, впервые в истории вышедшей в финал чемпионата Европы.

Надежда на вакцины

Несмотря на то, что в Великобритании быстро распространяется особо заразный штамм коронавируса "Дельта" и ежедневно отмечается больше 30 тыс. новых случаев инфицирования, количество смертей и случаев госпитализации растет значительно медленнее, чем во время предыдущих двух волн эпидемии. В правительстве заявляют, что массовая программа вакцинации помогла кардинально изменить наблюдавшееся ранее соотношение между уровнем заболеваемости и уровнем смертности. Поэтому власти страны считают возможным вскоре отменить остающиеся коронавирусные ограничения и проводить массовые спортивные мероприятия, куда могут попасть только болельщики, которые были вакцинированы или сдали анализ на заражение COVID-19 не более чем за 48 часов до посещения стадиона.

По последним данным, 86,8% совершеннолетних жителей королевства (45,7 млн человек) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 34,4 млн человек - 65,3% взрослых британцев. Ожидается, что к 19 июля, когда в стране перестанут действовать правила социального дистанцирования, этот показатель удастся довести до 70%. Британские медицинские службы подчеркивают, что вакцины демонстрируют высокую эффективность против штамма "Дельта" и в подавляющем большинстве случаев предотвращают развитие тяжелых форм болезни, если заражение все-таки произошло.