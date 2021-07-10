"Зенит" и "Локомотив" получили 4 тыс. билетов для фанатов на матч за Суперкубок России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" могут реализовать примерно по две тыс. билетов на сектора активной поддержки на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов.

Власти Калининграда готовы к приему болельщиков на матч за Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России пройдет 17 июля в Калининграде на одноименном стадионе, который летом 2018 года принял четыре игры чемпионата мира. В день игры разрешенная вместимость арены с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм составит не более 70% от максимальной.

"Выделено примерно по 2 000 билетов на каждый клуб для активных фанатов", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы премьер-лиги Дмитрий Зеленов, отметив, что "Зенит" и "Локомотив" самостоятельно определяли запрашиваемую квоту. Собеседник агентства добавил, что оставшиеся билеты поступили в свободную продажу.

РПЛ 7 июля опубликовала билетную программу на матч за Суперкубок России. Минимальная стоимость билета составляет 700 рублей. Цена за самый дорогой билет, поступивший в свободную продажу, составляет 1 800 рублей.

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат") и "Ростов" не выигрывали трофей.