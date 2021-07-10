Филатов рассказал об ожиданиях Федерации шахмат России от предстоящих Кубков мира

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Федерации шахмат России (ФШР) надеется, что кто-то из российских гроссмейстеров сумеет выиграть Кубок мира, но с особым интересом будет следить за выступлением молодых шахматистов. Об этом ТАСС рассказал президент ФШР Андрей Филатов.

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Мужской и женский Кубки мира пройдут с 10 июля по 6 августа в Сочи. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов, в женский турнир претендентов отберутся три лучшие участницы соревнования.

"Мы надеемся, что кто-то из наших шахматистов сумеет выиграть Кубок мира, безусловно. Но с особым вниманием мы будем следить за выступлением наших молодых гроссмейстеров, нашего будущего", - сказал Филатов.

В мужском турнире Россию представят 24 участника, среди которых четырехкратный победитель командного чемпионата мира Александр Грищук и обладатель Кубка мира 2015 года, участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин. Всего в мужском турнире сыграют 206 шахматистов, в том числе чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, армянин Левон Аронян, нидерландец Аниш Гири.

В женском турнире выступят 15 россиянок, среди которых Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская. Турнир среди женщин пройдет с участием 103 спортсменок, в том числе украинок Марии и Анны Музычук, грузинки Наны Дзагнидзе, индийки Харики Дронавалли и китаянки Тань Чжунъи.

Кубок мира входит в цикл чемпионатов мира. Общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского - $676 250.