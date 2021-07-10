Слуцкий: футболист Самошников испытывает дискомфорт в области ахиллова сухожилия

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Защитник казанского "Рубина" Илья Самошников испытывает дискомфорт, по предварительной информации, у него воспалена сумка ахиллова сухожилия. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

В субботу "Рубин" обыграл подмосковные "Химки" со счетом 1:0 в матче первого тура Кубка Париматч Премьер. Самошников был заменен на 35-й минуте из-за травмы.

"У него есть какой-то дискомфорт в области ахилла, - сказал Слуцкий. - Вроде бы ничего страшного нет. Скорее всего, у него воспалена сумка ахиллова сухожилия. Но это предварительный диагноз, точно поймем после МРТ".

Игры турнира проходят с 10 по 18 июля в Москве и Московской области. Помимо "Рубина" и "Химок", в соревновании принимают участие московский "Спартак" и "Сочи". Все матчи проходят без зрителей.