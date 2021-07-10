Манчини насмешила обложка журнала, на которой он предстал в образе героя "Храброго сердца"

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Главного тренера сборной Италии по футболу Роберто Манчини повеселила обложка журнала, на которой он предстал в образе исторического персонажа Уильяма Уоллеса - борца за независимость Шотландии. Об этом он заявил журналистам накануне финала чемпионата Европы, соперником по которому будет сборная Англии.

Шотландская газета The National поместила на обложку Манчини в образе Уоллеса с пожеланием одержать победу над англичанами, которые до этого ни разу не выходили в финал Евро. В 1995 году режиссер и актер Мел Гибсон экранизировал историю Уоллеса, сыграв главную роль в фильме "Храброе сердце".

"Эта обложка меня рассмешила, - сказал Манчини. - Но если говорить серьезно, то в предстоящем матче нам надо продемонстрировать свойственную нам игру, мы должны осознавать, что способны выступить хорошо".

Матч за звание чемпиона Европы по футболу между сборными Англии и Италии пройдет в воскресенье, 11 июля в Лондоне. Игра на стадионе "Уэмбли" начнется в 22.00 мск.

Капитана итальянской сборной Джорджо Кьеллини обложка шотландского журнала тоже насмешила. "Сейчас можно встретить очень много мемов на совершенно разные темы, - сказал он. - Мы знаем историю противостояния англичан и шотландцев. Если говорить о завтрашнем матче, то для выживания на "Уэмбли" в матче с англичанами нам потребуются не только храбрые сердца, но и холодные головы, чтобы в определенных моментах игры сохранять контроль над ситуацией".

"Было бы наивно полагать, что мы будем доминировать в игре все 90 минут", - подчеркнул он.