Арбитр Пустовойтова призналась, что испытывала волнение во время матча "Рубин" - "Химки"

ХИМКИ /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Арбитр Анастасия Пустовойтова испытывала волнение во время работы на матче первого тура Кубка Париматч Премьер между казанским "Рубином" и подмосковными "Химками". Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу "Рубин" обыграл "Химки" со счетом 1:0, встреча проходила на "Арене-Химки". Пустовойтова была главным арбитром этого матча. На послематчевой пресс-конференции главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий отметил работу Пустовойтовой.

"Честно, было волнительно, потому что это два клуба премьер-лиги, - сказала Пустовойтова. - Естественно, восприняли это назначение как еще один шаг в нашей нелегкой профессии. Тот фактор, что турнир с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), с одной стороны, немного вселил уверенности, с другой стороны, у нас был настрой "Нам VAR не нужен, мы справимся". Конечно, любой матч для нас является еще одним вызовом, который готовы пройти, потому что это наша любимая работа".

"Обсуждался ли вопрос с Российским футбольным союзом (РФС) о назначении на матч РПЛ? Я живу сегодняшним днем, если руководство даст шанс, обязательно воспользуюсь им. Если не получится или не успею, то кто-то после меня, так как у нас хорошее поколение девчонок подрастает, тоже хотят, виден интерес. Тем более поменялось к нам отношение, у нас более стабильное финансовое положение, РФС всячески идет нам на встречу", - добавила Пустовойтова.

В марте 2020 года она впервые работала на матче РПЛ "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года Пустовойтова рассудила встречу Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "СКА-Хабаровск". Также она неоднократно работала на матчах молодежного первенства и первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги. Кроме этого, Пустовойтова стала одним из главных арбитров матчей футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.