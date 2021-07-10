Ласицкене заявила, что не испытывает боли в ноге и теперь может полноценно выступать

На этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании, проходившем 23 мая в ветреную дождливую погоду, она стала четвертой с результатом 1,88 метра. После возвращения в Москву из Лондона спортсменка получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля Ласицкене вернулась в прыжковый сектор и на Кубке Москвы одержала победу с результатом 1,95 метра.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, пропустившая полтора месяца из-за травмы, решила все проблемы со здоровьем и теперь может полноценно тренироваться и выступать. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я оцениваю свое сегодняшнее выступление положительно, ведь у меня был долгий перерыв после травмы, - заметила Ласицкене. - Я рада, что травма меня не тревожит и теперь я могу полноценно прыгать и участвовать в соревнованиях. До Олимпиады осталось совсем немного времени, поэтому мы сейчас бросаем все силы на подготовку к главному старту".

Чемпионка мира не думала о том, что может не успеть восстановиться после травмы до Олимпиады. "У меня очень хорошая группа поддержки и прекрасный тренер, семья. Я долго работала с реабилитологом Игорем Степановым, весь процесс восстановления проходил под контролем главного врача сборной России по футболу Эдуарда Безуглова и поэтому не думала, что могу не успеть восстановиться", - сказала собеседница ТАСС.

"Я знала, что должна делать, мне говорили какие процедуры необходимо проходить и какие упражнения делать. Я думала только о хорошем, и поэтому мы общими усилиями вернулись в строй", - заключила Ласицкене.

28-летняя Ласицкене включена в состав олимпийской команды на Игры в Токио.