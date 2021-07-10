Легкоатлетка Ласицкене до начала Олимпиады намерена выступить на двух турнирах в Финляндии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, пропустившая полтора месяца из-за травмы, планирует выступить на двух турнирах, которые пройдут в Финляндии. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Ласицкене заявила, что не испытывает боли в ноге и теперь может полноценно выступать

28-летняя Ласицкене последний раз принимала участие в соревнованиях 23 мая. Тогда на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании, проходившем в ветреную дождливую погоду, она стала четвертой с результатом 1,88 метра. После возвращения в Москву из Лондона спортсменка получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля Ласицкене вернулась в прыжковый сектор и на Кубке Москвы одержала победу с результатом 1,95 метра.

"У меня запланировано два старта в Финляндии и, скорее всего, турнир в Москве 24 июля", - сказала спортсменка, которая в конце июня была включена в состав олимпийской команды России на Игры в Японию.

"Я вылетаю в Токио 1 августа. Моя главная задача на Олимпиаде - достойно выступить и, как всегда, постараться на все 100%", - заметила Ласицкене.

Олимпийский турнир в женских прыжках в высоту будет проходить два дня. 5 августа состоятся квалификационные соревнования, 7 августа - финал.