Сборные Англии и Италии разыграют титул чемпиона Европы

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Чемпион Европы по футболу определится в воскресенье в Лондоне. В борьбе за титул на "Уэмбли" сойдутся сборные Англии и Италии, встреча начнется в 22:00 мск. Англичане попали в финал впервые за более чем 60-летнюю историю турнира. Итальянцы до решающего матча Евро добрались в четвертый раз. Две предыдущие попытки победить - в 2000 и 2012 годах - оказались неудачными. Успех 1968 года пока остается единственным.

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Оба финалиста по ходу турнира не проиграли ни одного матча, но для выхода в финал каждому пришлось сыграть дополнительное время: итальянцы одержали победу над испанцами в серии пенальти, англичане прошли датчан благодаря голу Гарри Кейна - одного из лучших бомбардиров турнира (на его счету четыре гола). В пользу Англии в этом матче будут домашние трибуны - ожидается, что поддерживать команду придет более 50 тыс. зрителей. После полуфинального матча, который тоже принимал "Уэмбли", главный тренер англичан Гарет Саутгейт заметил, что еще не сталкивался со столь оглушительной поддержкой болельщиков на родном стадионе сборной. У итальянцев будет серьезная поддержка за пределами Англии. Спорный пенальти, назначенный в дополнительное время в ворота героев турнира датчан, смазал впечатление от выхода англичан в финал Евро. Плюс многих поклонников футбола покорили яркая игра и темпераментное поведение итальянской команды на турнире, ее единство. Англичан, напротив, по ходу Евро критиковали за блеклый оборонительный стиль игры, который, впрочем, позволял команде не пропускать вплоть до полуфинала. Новички против ветеранов В предстоящем матче обороне английской сборной также предстоит серьезное испытание - сборная Италии наверняка сделает ставку на прессинг по всему полю. К тому же она сейчас показывает выдающиеся результаты - беспроигрышная серия итальянцев достигла 33 матчей, до мирового рекорда осталось продержаться еще в двух играх. Такая статистика особенно впечатляет с учетом того, что итальянская сборная не отобралась на чемпионат мира 2018 года в России. "Скуадра адзурра" преобразилась после назначения на пост главного тренера Роберто Манчини, который известен по работе с "Интером", "Манчестер Сити" и "Зенитом".

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