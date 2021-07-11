Мужской и женский шахматные Кубки мира с рекордным призовым фондом стартуют в Сочи

ТАСС, 11 июля. Мужской и женский Кубки мира стартуют в воскресенье в Сочи, шахматный марафон завершится 6 августа. О статусе и престижности Кубков мира говорит тот факт, что победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов, в женский турнир претендентов отберутся три лучшие участницы.
Как рассказал в интервью ТАСС президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, на Кубках мира ожидается более 300 участников. "Отказов от участия в соревнованиях очень немного, собственно, это подтверждает, что решение проводить Кубки мира правильное, - сказал он. - Мы готовимся обеспечить безопасность участников на самом высоком уровне. Шахматисты в нас уверены".
В мужском турнире Россию представят 24 участника, среди которых четырехкратный победитель командного чемпионата мира Александр Грищук и обладатель Кубка мира 2015 года, участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин. Всего в мужском турнире сыграют 206 шахматистов, в том числе чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, армянин Левон Аронян, нидерландец Аниш Гири.
В женском турнире выступят 15 россиянок, среди которых Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская. Турнир среди женщин пройдет с участием 103 спортсменок, в том числе украинок Марии и Анны Музычук, грузинки Наны Дзагнидзе, Харики Дронавалли из Индии и китаянки Тань Чжунъи.
По мнению президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, представители российской шахматной школы способны выиграть турнир. "Мы надеемся, что кто-то из наших шахматистов сумеет выиграть Кубок мира, безусловно, - сказал он ТАСС. - Но с особым вниманием мы будем следить за выступлением наших молодых гроссмейстеров, нашего будущего".
Участие Карлсена только повышает статус сочинского турнира. Действующий чемпион мира никогда не побеждал в Кубке мира. В последний раз он участвовал в турнире в 2017 году в Тбилиси, тогда норвежец в третьем раунде уступил китайцу Бу Сянчжи. А вот соперник Карлсена по ближайшему матчу за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий принял решение пропустить турнир в Сочи, чтобы лучше подготовиться к сражению с норвежцем.
Вакцинация - рекомендация
Вопрос безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм сегодня остро стоят перед организаторами любых соревнований. Организаторы в Сочи уверяют, что здесь все предусмотрели. Как подчеркнул ТАСС Дворкович, тесты на коронавирус будут регулярными. "В течение турниров будем несколько раз всех тестировать на наличие вируса, - сказал глава FIDE. - Также мы предусмотрели, что если со стороны участников будет запрос на вакцинацию, то постараемся оказать содействие, при этом подчеркну, вакцинация не обязательная, это рекомендация".
Что касается российской команды, то, по словам Филатова, тренерский штаб почти в полном составе сделал прививки от коронавируса. "Тренерский штаб сборной почти полностью привился вакциной от коронавируса, многие игроки нашей сборной тоже, - сказал Филатов. - При этом мы запустили масштабный процесс вакцинации в федерации, уже 60% сотрудников привились".
Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского - $676 250. Нынешний призовой фонд является рекордным для Кубков мира.