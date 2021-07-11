Мужской и женский шахматные Кубки мира с рекордным призовым фондом стартуют в Сочи

Как рассказал в интервью ТАСС президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, на Кубках мира ожидается более 300 участников. "Отказов от участия в соревнованиях очень немного, собственно, это подтверждает, что решение проводить Кубки мира правильное, - сказал он. - Мы готовимся обеспечить безопасность участников на самом высоком уровне. Шахматисты в нас уверены".

ТАСС, 11 июля. Мужской и женский Кубки мира стартуют в воскресенье в Сочи, шахматный марафон завершится 6 августа. О статусе и престижности Кубков мира говорит тот факт, что победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов, в женский турнир претендентов отберутся три лучшие участницы.

В мужском турнире Россию представят 24 участника, среди которых четырехкратный победитель командного чемпионата мира Александр Грищук и обладатель Кубка мира 2015 года, участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин. Всего в мужском турнире сыграют 206 шахматистов, в том числе чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, армянин Левон Аронян, нидерландец Аниш Гири.

В женском турнире выступят 15 россиянок, среди которых Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская. Турнир среди женщин пройдет с участием 103 спортсменок, в том числе украинок Марии и Анны Музычук, грузинки Наны Дзагнидзе, Харики Дронавалли из Индии и китаянки Тань Чжунъи.

По мнению президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, представители российской шахматной школы способны выиграть турнир. "Мы надеемся, что кто-то из наших шахматистов сумеет выиграть Кубок мира, безусловно, - сказал он ТАСС. - Но с особым вниманием мы будем следить за выступлением наших молодых гроссмейстеров, нашего будущего".

Участие Карлсена только повышает статус сочинского турнира. Действующий чемпион мира никогда не побеждал в Кубке мира. В последний раз он участвовал в турнире в 2017 году в Тбилиси, тогда норвежец в третьем раунде уступил китайцу Бу Сянчжи. А вот соперник Карлсена по ближайшему матчу за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий принял решение пропустить турнир в Сочи, чтобы лучше подготовиться к сражению с норвежцем.

Вакцинация - рекомендация

Вопрос безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм сегодня остро стоят перед организаторами любых соревнований. Организаторы в Сочи уверяют, что здесь все предусмотрели. Как подчеркнул ТАСС Дворкович, тесты на коронавирус будут регулярными. "В течение турниров будем несколько раз всех тестировать на наличие вируса, - сказал глава FIDE. - Также мы предусмотрели, что если со стороны участников будет запрос на вакцинацию, то постараемся оказать содействие, при этом подчеркну, вакцинация не обязательная, это рекомендация".