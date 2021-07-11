Англия готовится к историческому финалу чемпионата Европы

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии за последние дни превратился в главную и, как иногда кажется, единственную тему в британских СМИ и разговорах жителей Соединенного Королевства. Англия с волнением ждет решающей встречи Евро на лондонском стадионе "Уэмбли", которая может принести национальной команде первую с 1966 года победу в международном турнире такого уровня. "55 лет назад я имела счастье вручить Кубок мира Бобби Муру и видела, как много значит для игроков, руководства [команды] и вспомогательного персонала выход в финал и победа в крупном международном футбольном турнире, - отметила в письме главному тренеру английском сборной Гарету Саутгейту королева Великобритании Елизавета II, намекнув на череду неудач, которую английские обозреватели и болельщики полушутя-полусерьезно обозначают как "полвека страданий" от неспособности повторить успех 1966 года. - Вместе со своей семьей я хочу поздравить вас всех с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать вам всего наилучшего в финале, надеясь, что в историю войдут не только ваши успехи, но также проявленные вами сила духа, целеустремленность и достоинство".

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Надежды Ее Величества разделяет большая часть жителей Англии, готовых буквально превратить день предвкушаемой победы сборной в национальный праздник. Петиция с предложением объявить 12 июля выходным днем, если сборная Англии станет чемпионом Европы, в рекордно короткий срок набрала почти 360 тыс. подписей - в несколько раз больше, чем нужно для ее рассмотрения парламентом. Дня победы на Евро страна ждет едва ли не сильнее, чем "дня свободы" - 19 июля, когда в Англии должны отменить большинство остающихся в силе коронавирусных ограничений. Ради исторического матча в королевстве меняется привычный уклад жизни. Премьер-министр Борис Джонсон объявил о внесении срочных поправок в законодательство, позволяющих пабам, которые по воскресеньям обязаны закрываться в 22:30 (00:30 мск), работать до 23:15 (01:15 мск) на случай, если встреча, начинающаяся в 20:00 (22:00 мск), затянется. Супермаркеты нескольких крупных торговых сетей, напротив, закроются до начала матча - значительно раньше обычного, чтобы тысячи сотрудников могли посмотреть игру. Начальные школы Англии разрешат ученикам прийти на занятия в понедельник к 10 или 11 часам утра, понимая, что в воскресенье ученики младших классов едва ли лягут спать вовремя. Фавориты турнира Сборная Англии считается фаворитом предстоящего матча. По состоянию на вечер субботы шансы подопечных Саутгейта впервые стать чемпионами Европы британские букмекеры в среднем оценивают в 54,64%. Вероятность того, что сборная Италии под руководством Роберто Манчини одержит победу, оценивается примерно в 46%.

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Это дает английским болельщикам основания надеяться на то, что в воскресенье вечером football's coming home ("Футбол вернется домой"). Строчку из шуточной, но ставшей невероятно популярной песни Three Lions ("Три льва"), написанной к проходившему в Англии чемпионату Европы 1996 года, рефреном повторяли английские болельщики, празднуя каждую из побед своей сборной на пути к финалу и долгожданному "возвращению футбола" в Англию, которая считается родоначальницей игры в ее современном виде. Впрочем, у итальянцев есть что на это возразить, учитывая, что в гарпастум - напоминающую современный футбол игру с мячом - еще в начале нашей эры играли древние римляне. Независимо от того, какую страну следует считать отчим домом игры, для сборной Англии второй подряд матч на "Уэмбли" будет домашним, и, по мнению чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлоса, это даст ей преимущество в противостоянии с итальянцами. "Конечно, у команды Италии сейчас больше уверенности в своих силах, потому что она прошла команду Испании, но англичане будут играть на "Уэмбли", и это даст им небольшое преимущество, - сказал Карлос ТАСС. - Вместе с тем команда Англии должна внимательнее относиться к сборной Италии, чем испанцы. Мне показалось, что сборная Италии играла увереннее, а англичан мотивировало то, что финал будет на "Уэмбли", это помогло им победить [в полуфинале] очень сильную команду Дании (2:1 в дополнительное время). Но в финале фаворитов не бывает. Кто более уверен в своих силах, тот и побеждает". Уверенность английских игроков в своих силах должна подкрепить поддержка соотечественников, которых на "Уэмбли" будет подавляющее большинство из-за вызванных пандемией ограничений на въезд в Великобританию из других стран. В условиях пандемии Наблюдая за матчами чемпионата Европы на "Уэмбли", где зрителям не надо носить масок, так как на стадион допускаются только болельщики со свидетельством о вакцинации или отрицательным результатом ПЦР-теста, можно было легко забыть о том, что Евро завершается на фоне уже третьей для королевства волны пандемии. Когда болельщики покидали стадион или праздновали победы сборной на улицах Лондона, о соблюдении социальной дистанции не шло и речи, тогда как в королевстве ежедневно отмечается больше 30 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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