Сборная Аргентины победила бразильцев и впервые с 1993 года выиграла Кубок Америки

ТАСС, 11 июля. Команда Аргентины обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Америки по футболу. Турнир проходил в Бразилии, решающая встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана".
Гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.
Dropped several times last month, Angel Di Maria has put Argentina ahead!pic.twitter.com/YRbQUS2OLJ— Goal (@goal) July 11, 2021
Сборные Аргентины и Бразилии провели 34-й матч друг с другом в рамках Кубков Америки. На счету аргентинцев 16 побед, бразильцев - 10, восемь встреч завершились вничью. Сборная Аргентины обыграла бразильцев на Кубке Америки впервые за последние шесть матчей - предыдущие пять игр завершались победами бразильцев, а последний успех аргентинцев был датирован 1993 годом.
Команда Аргентины в 15-й раз выиграла Кубок Америки и сравнялась по этому показателю с рекордсменом турнира - сборной Уругвая. В предыдущий раз аргентинцы завоевывали трофей в 1993 году. Сборная Бразилии выигрывала турнир девять раз.
В ночь на субботу в матче за третье место команда Колумбии обыграла сборную Перу со счетом 3:2. В 2024 году турнир пройдет в Эквадоре.