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Кубок Америки по футболу

Сборная Аргентины победила бразильцев и впервые с 1993 года выиграла Кубок Америки

Встреча завершилась со счетом 1:0
Футболисты сборной Аргентины AP Photo/Andre Penner
Описание
Футболисты сборной Аргентины
© AP Photo/Andre Penner

ТАСС, 11 июля. Команда Аргентины обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Америки по футболу. Турнир проходил в Бразилии, решающая встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана".

Гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.

Сборные Аргентины и Бразилии провели 34-й матч друг с другом в рамках Кубков Америки. На счету аргентинцев 16 побед, бразильцев - 10, восемь встреч завершились вничью. Сборная Аргентины обыграла бразильцев на Кубке Америки впервые за последние шесть матчей - предыдущие пять игр завершались победами бразильцев, а последний успех аргентинцев был датирован 1993 годом.

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Команда Аргентины в 15-й раз выиграла Кубок Америки и сравнялась по этому показателю с рекордсменом турнира - сборной Уругвая. В предыдущий раз аргентинцы завоевывали трофей в 1993 году. Сборная Бразилии выигрывала турнир девять раз.

В ночь на субботу в матче за третье место команда Колумбии обыграла сборную Перу со счетом 3:2. В 2024 году турнир пройдет в Эквадоре.

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Кубок Америки по футболу
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