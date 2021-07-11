Макгрегор проиграл Порье из-за перелома ноги

ТАСС, 11 июля. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в Лас-Вегасе.

В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал ногу. Ирландец не смог продолжить поединок, победа была присуждена Порье. Американец стал обязательным претендентом на титул в легком весе, которым владеет бразилец Чарльз Оливейра.

Соперники провели третий поединок друг с другом. Впервые они встретились в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье взял реванш, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Порье 32 года, на его счету 28 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся.