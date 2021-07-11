МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в воскресенье перенесет операцию на сломанной ноге. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде поединка против Дастина Порье и не смог выйти на вторую пятиминутку. Бой был завершен досрочно, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.

"Он завтра перенесет операцию. Пока мы не знаем, как она пройдет, и не можем понять, сколько займет восстановление", - сказал собеседник агентства.