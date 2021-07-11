Арбитр Пустовойтова назвала работу на предсезонном турнире подготовкой к Олимпиаде

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Работа на Кубке Париматч Премьер является для арбитра Анастасии Пустовойтовой подготовкой к Олимпийским играм в Токио. Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу "Рубин" обыграл "Химки" в первом матче турнира со счетом 1:0, встреча проходила на "Арене-Химки". Пустовойтова была главным арбитром этой встречи. Ранее она вошла в список судей футбольного турнира на Олимпиаде.

"Можно и нужно называть работу на турнире подготовкой к Олимпиаде, потому что опять же там будет система видеоассистента рефери (VAR), - сказала Пустовойтова. - Нам, к сожалению, не часто удается присутствовать на матчах с использованием VAR, но как раз удалось поучаствовать в [таком] матче. А так, это генеральная репетиция, ну и, конечно, [здесь] уровень выше - футболисты премьер-лиги думают по-другому. Здесь разница ощутима, но опять же это только нам в пользу, все в опыт".

"Конечно, на Олимпиаде хочется [отработать] самые топовые матчи. Начнем с того, что просто попасть на Олимпиаду - это уже хорошо, я пока не верю, сяду в самолет 14 июля по маршруту Хельсинки - Токио, тогда скажу "да". У нас подготовка, нужно сдать два ПЦР-теста, отправить, куча бумажной и административной работы, приложения. Вы знаете, что сейчас Япония очень закрыта, очень много всего, что нужно сделать, самое главное - аккредитация уже у нас, а так, естественно, каждый матч только в радость, уверена в наших силах, мы едем с уверенностью", - добавила собеседница агентства.

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года она была назначена главным судьей на встречу Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "СКА-Хабаровск". Также она неоднократно работала на матчах молодежного первенства России и Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Мужской турнир на Играх пройдет с 22 июля по 7 августа, женский - с 21 июля по 6 августа. Завершится Олимпиада 8 августа.