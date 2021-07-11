Привалова уверена, что прыгунья в высоту Ласицкене будет в отличной форме на Олимпиаде

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, вернувшаяся на соревнования после полуторамесячного перерыва, сумеет набрать оптимальную спортивную форму к Олимпиаде в Токио. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

28-летняя Ласицкене, включенная в состав олимпийской команды на Игры в Токио, последний раз принимала участие в международных соревнованиях 23 мая. Тогда на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании, проходившем в ветреную дождливую погоду, она стала четвертой с результатом 1,88 метра. Вернувшись в Россию, спортсменка получила травму ноги на тренировке, после чего длительное время восстанавливалась. 10 июля Ласицкене вернулась в прыжковый сектор и на Кубке Москвы одержала победу с результатом 1,95 метра.

"Я считаю, что Маша показала вчера хороший результат, все-таки этот старт проходил у нее без каких-то больших соревновательных эмоций. После 1,95 м она сразу пошла на два метра, а преодолеть эту высоту без дополнительной эмоциональной подпитки было тяжеловато. Поэтому я считаю, что она здорово выступила вчера, молодец. Когда почти через месяц ей придется выступать на Олимпиаде, то, уверена, она будет в оптимальной форме и покажет в Токио все, на что способна", - сказала глава ВФЛА.

В конце июня еще до объявления состава российской олимпийской легкоатлетической команды Привалова заявила журналистам, что Ласицкене заранее обеспечила себе путевку в Токио, несмотря на имевшиеся на тот момент проблемы со здоровьем.

"Даже если бы Маша вчера не прыгнула на 1,95 м, все равно тогда было принято правильное решение. Повторюсь, до Олимпиады остался еще почти месяц, и она успела бы все равно полностью восстановиться. Я уверена в ней и ее тренере, а вчерашний результат добавит Маше уверенности перед главным стартом сезона, на котором она будет в отличной форме", - заметила собеседница ТАСС.

Олимпийский турнир в женских прыжках в высоту будет проходить два дня. 5 августа состоятся квалификационные соревнования, 7 августа - финал.