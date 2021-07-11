Боярский: встреча чопорной Англии и романтической Италии будет достойным финалом Евро

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Достойной концовкой чемпионата Европы по футболу будет игра, в которой столкнутся чопорность англичан и романтизм итальянцев. Таким мнением с ТАСС поделился известный российский актер Михаил Боярский.

Финал состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли", матч начнется в 22:00 мск. В полуфинале англичане в дополнительное время обыграли датчан со счетом 2:1. Сборная Италии на этой стадии прошла команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти).

"Буду болеть за итальянцев, - рассказал Боярский. - С самого начала чемпионата ставил на англичан, считайте пальцем в небо ткнул, но после того пенальти в матче англичан с датчанами, который был не очень справедлив, болеть буду за итальянцев. Это будет более чем достойный финал - обе команды очень хороши, блестяще играют, и это будет встреча двух психологий - чопорной Англии и романтической Италии. Здорово будет посмотреть, кто победит, и уверен, до пенальти не дойдет".