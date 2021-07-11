{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Боярский: встреча чопорной Англии и романтической Италии будет достойным финалом Евро

Решающий матч чемпионата Европы пройдет в воскресенье в Лондоне
Михаил Боярский Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Михаил Боярский
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Достойной концовкой чемпионата Европы по футболу будет игра, в которой столкнутся чопорность англичан и романтизм итальянцев. Таким мнением с ТАСС поделился известный российский актер Михаил Боярский.

Финал состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли", матч начнется в 22:00 мск. В полуфинале англичане в дополнительное время обыграли датчан со счетом 2:1. Сборная Италии на этой стадии прошла команду Испании (1:1, 4:2 по пенальти).

"Буду болеть за итальянцев, - рассказал Боярский. - С самого начала чемпионата ставил на англичан, считайте пальцем в небо ткнул, но после того пенальти в матче англичан с датчанами, который был не очень справедлив, болеть буду за итальянцев. Это будет более чем достойный финал - обе команды очень хороши, блестяще играют, и это будет встреча двух психологий - чопорной Англии и романтической Италии. Здорово будет посмотреть, кто победит, и уверен, до пенальти не дойдет".

Теги
Евро-2020
Летние олимпийские виды спорта
Дина Аверина выиграла все упражнения в личных соревнованиях на Кубке вызова в Москве
Россиянка победила в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой
Дина Аверина выиграла все упражнения в личных соревнованиях на Кубке вызова в Москве
Читать полностью