Сватковский: российским пятиборцам для успеха в Токио нужно подтянуть самодисциплину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Российские пятиборцы, которые поедут на Олимпийские игры в Токио, обладают большим потенциалом, однако для успешного выступления на главном старте сезона спортсменам необходимо в оставшееся время решить проблемы психологического и тактического плана. Такое мнение ТАСС высказал победитель Олимпиады 2000 года и руководитель рабочей группы Федерации современного пятиборья России "Токио-2020" Дмитрий Сватковский.

В состав олимпийской команды России по современному пятиборью вошли Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова. Соревнования пройдут с 5 по 7 августа, будут разыграны два комплекта наград - в мужском и женском личных первенствах. На чемпионате Европы, который завершится 11 июля в Нижнем Новгороде, Губайдуллина заняла четвертое место, а Лифанов и Баташова выступали только в эстафетах, где стали обладателями бронзовых наград.

"То, что у нас присутствуют определенные недочеты в подготовке, этот чемпионат Европы показал, - сказал Сватковский. - До олимпийского старта остается чуть меньше месяца, и за это время, я думаю, можно многое поправить. После этого турнира пройдет откровенный разбор полетов, проблемы в психологии и тактике во время выступления на крупных соревнованиях продолжают проявляться. Мы все это видим и понимаем, что надо делать".

"Все зависит от степени концентрации и восприятия самого спортсмена, будем думать, как можно помочь не только словами, но и действиями, - продолжил собеседник ТАСС, - С точки зрения физики я не думаю, что у ребят есть какие-то проблемы, все находятся сейчас в хорошей форме. А психология, еще раз повторюсь, требует доработки. Этот чемпионат Европы станет для наших пятиборцев очень холодным душем перед Олимпийскими играми, который уберет все шапкозакидательские настроения и опустит многих на землю".

Сватковский считает, что российские пятиборцы-олимпийцы обладают большим потенциалом. "Гульназ здесь сумела подняться с 16-го места на четвертое с таким неудовлетворительным фехтованием. Лифанов в том же фехтовании имеет большой задел, но часто упускает свои шансы в стрельбе, не справляясь каждый раз с психологическим давлением. Вот здесь и надо искать решения", - сказал олимпийский чемпион Сиднея.

"Всем трем нашим олимпийцам сейчас есть над чем задуматься. Чтобы оставшийся месяц не почивать на лаврах, а методично каждый день работать над самодисциплиной. Все дело в ней, я считаю. Если на Олимпиаде у кого-то из наших спортсменов возникнут какие-то трудности во время выступления, то нужно суметь очень быстро найти выход из ситуации и продолжать борьбу за медали", - заключил Сватковский.