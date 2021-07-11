Дворкович: в FIDE приняли верное решение, не став отказываться от проведения Кубка мира

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Руководство Международной шахматной федерации (FIDE) приняло верное решение, не отказавшись проводить Кубок мира, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

Шахматист Карякин заявил, что надеется получить удовольствие от игры на Кубке мира в Сочи

"Считаем, что мы поступили правильно, что не отказались от проведения турнира, несмотря на сложности, связанные с пандемией и короткими сроками организации. Шахматисты соскучились по настоящим шахматам, по игре за доской, и мы видим, что подавляющее большинство спортсменов приехали сюда принять участие в соревнованиях", - сказал Дворкович.

Он подчеркнул, что мужской и женский турниры были объединены, чтобы снизить организационные риски, а также выразил благодарность правительству РФ за то, что "Россия подхватила турнир" после отказа белорусской стороны.

Мужской и женский Кубки мира стартуют в воскресенье в Сочи. Соревнования завершатся 6 августа. В мужском турнире Россию представят 24 участника, в женском выступят 15 россиянок. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание, общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского - $676 250, что является рекордом соревнований.