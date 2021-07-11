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Кубок мира по шахматам

Дворкович: в FIDE приняли верное решение, не став отказываться от проведения Кубка мира

Президент организации выразил благодарность правительству РФ за согласие принять турнир после отказа Белоруссии
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
© Сергей Карпухин/ТАСС

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Руководство Международной шахматной федерации (FIDE) приняло верное решение, не отказавшись проводить Кубок мира, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса. Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

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"Считаем, что мы поступили правильно, что не отказались от проведения турнира, несмотря на сложности, связанные с пандемией и короткими сроками организации. Шахматисты соскучились по настоящим шахматам, по игре за доской, и мы видим, что подавляющее большинство спортсменов приехали сюда принять участие в соревнованиях", - сказал Дворкович.

Он подчеркнул, что мужской и женский турниры были объединены, чтобы снизить организационные риски, а также выразил благодарность правительству РФ за то, что "Россия подхватила турнир" после отказа белорусской стороны.

Мужской и женский Кубки мира стартуют в воскресенье в Сочи. Соревнования завершатся 6 августа. В мужском турнире Россию представят 24 участника, в женском выступят 15 россиянок. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание, общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского - $676 250, что является рекордом соревнований.

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