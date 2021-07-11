Чернов: проведение Кубка мира по шахматам на Кубани помогает развивать этот вид спорта

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Проведение на Кубани шахматных турниров уровня Кубка мира способствует развитию этого вида спорта и росту интереса к нему, сообщил в ходе пресс-конференции министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

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"Интерес к шахматам из года в год у нас растет. Такие мероприятия только во благо развития спорта и шахмат в целом", - подчеркнул Чернов.

По его словам, регион имеет опыт проведения престижных турниров, а также площадки, где можно проводить подобные соревнования.

Мужской и женский Кубки мира стартуют в воскресенье в Сочи. Соревнования завершатся 6 августа. В мужском турнире Россию представят 24 участника, в женском выступят 15 россиянок. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание, общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского - $676 250, что является рекордом соревнований.