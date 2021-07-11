Участники Кубка мира по шахматам в Сочи будут сдавать тесты на коронавирус каждые три дня

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Шахматисты, приехавшие в Сочи для участия в мужском и женском Кубках мира, будут проходить ПЦР-тестирование на коронавирус каждые три дня. Как рассказал журналистам президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, пространство, где проходят шахматные матчи, разделено на зоны, чтобы минимизировать риск заражения спортсменов.

"Мы договорились с Роспотребнадзором о ПЦР-тестировании каждые три дня, чтобы минимизировать риски. Кроме того, мы разделили на зоны центр, чтобы игроки играли в некотором отдалении от всех остальных, - сказал Дворкович. - Очень надеемся, что не возникнет никаких случаев [заражения]. При возникновении случаев ковида тоже есть специальные протоколы, касающиеся изоляции спортсменов, дополнительного тестирования всех контактировавших с ним или с ней лиц".

Президент FIDE добавил, что при выборе площадки для проведения турнира организаторы учли тот фактор, что в Красной Поляне в это время года не так много туристов, как в Имеретинской долине, где сосредоточены основные объекты зимних Олимпийских игр 2014 года.

Мужской и женский Кубки мира стартуют в воскресенье в Сочи. Соревнования завершатся 6 августа. В мужском турнире Россию представят 24 участника, в женском выступят 15 россиянок. Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание, общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского — $676 250, что является рекордом соревнований.