Президент Сербии Вучич заявил, что страна гордится победой Новака Джоковича

БЕЛГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Сербия горда победой Новака Джоковича, который выиграл Уимблдон и сравнялся с лидерами по числу побед на турнирах Большого шлема. Поздравление сербскому теннисисту опубликовал на своей странице в Instagram президент Сербии Александар Вучич.

"Дорогой Новак, от всего сердца поздравляю вас с величественной победой и с 20-м титулом Большого шлема. Сербия гордится вами, вашим боевым духом, мастерской игрой и силой, которую вы находите в самые тяжелые моменты, когда другие сдались. Исключительной игрой вы вновь вписали себя в историю тенниса, вопреки всем и всему. Желаю вам новых многочисленных побед, вы принесли огромную радость Сербии и всем настоящим ценителям тенниса. Браво! Идем дальше!" - говорится в поздравлении.

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини в финале Уимблдона. Джокович сравнялся с 35-летним испанцем Рафаэлем Надалем и 39-летним швейцарцем Роджером Федерером по количеству титулов на турнирах Большого шлема (20).

Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб в третий раз кряду стал победителем Уимблдона. Девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open и два раза - Roland Garros. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

В Сербии Джокович является всенародным любимцем. Помимо успешной спортивной карьеры, он активно занимается гуманитарной деятельностью, помогает сербам в Косово и Метохии, открывает детсады, учреждает премии. За достижения в этой работе сербский патриарх Ириней наградил Джоковича орденом Святого Саввы I степени - высшей наградой Сербской православной церкви. Награда была вручена "за помощь сербскому народу, церквям и монастырям СПЦ в Косово и Метохии".