УЕФА осудил беспорядки в Лондоне перед финалом чемпионата Европы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил беспорядки, произошедшие в Лондоне перед финалом чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Италии и Англии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Перед финалом чемпионата Европы в Лондоне тысячи болельщиков собрались у стадиона "Уэмбли". Некоторые из них пытались снести ограждения и прорваться на арену. Часть из них удалось сдержать сотрудникам полиции и стюардам, однако около 100 фанатов, у которых, предположительно, не было билетов, прорвались на территорию стадиона.

"УЕФА решительно осуждает инциденты, произошедшие сегодня вечером у стадиона "Уэмбли". Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях", - заявили в УЕФА.

После первого тайма сборная Англии обыгрывает команду Италии со счетом 1:0. Гол забил защитник Люк Шоу. Этот мяч стал самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы. До этого быстрее всех в решающих матчах забивал испанец Хесус Переда в 1964 году в игре против команды СССР (6-я минута), тот матч испанцы выиграли со счетом 2:1.

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня. Игры турнира помимо Лондона принимали Санкт-Петербург, Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Севилья.