Вратарь сборной Италии Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу

Сборная Италии в финале обыграла команду Англии в серии пенальти и стала победителем турнира. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. За два дополнительных тайма команды голов не забили. В серии пенальти 22-летний голкипер отразил два удара, Маркус Рэшфорд отправил мяч в штангу.

Доннарумма выходил в стартовом составе во всех матчах турнира. На групповом этапе он не пропустил ни одного гола, во встрече 1/8 финала с австрийцами и четвертьфинале против бельгийцев соперники поразили ворота Доннаруммы по одному разу. В полуфинале против команды Испании (основное время - 1:1) итальянская команда победила в серии пенальти, где Доннарумма отразил удар Альваро Мораты и принес команде победу.

Доннарумма в пятый раз в карьере играл в серии пенальти. Во всех он одержал победу.

Премия лучшему игроку турнира вручается с 1996 года. Доннарумма стал первым вратарем, признанным лучшим игроком европейского первенства. На прошлом турнире лучшим игроком признали француза Антуана Гризманна.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.