It's coming Rome. Сборная Италии победила англичан в финале чемпионата Европы

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Домашние стены не помогли сборной Англии по футболу снять проклятие в сериях пенальти - на домашнем стадионе "Уэмбли" при поддержке десятков тысяч фанатов команда уступила титул лучшей сборной Европы итальянцам. Мечты о возвращении футбола домой спустя 55 лет не сбылись. Победа на чемпионате 1966 года продолжает оставаться единственным крупным успехом англичан. Сборная Италии к четырем титулам лучшей команды мира добавила вторую победу на Евро - спустя 53 года.

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Фанаты английской сборной в день матча обезумели: уже в полдень в местах их наибольшего скопления - на центральных площадях Лондона и на подходах к стадиону - царило разгульное веселье с кутежом. Поклонники команды наконец смогли выплеснуть эмоции, что копились три дня в ожидании финала. Традиционными песнями и плясками они не ограничились, свою любовь команде они демонстрировали с фонарных столбов, светофоров и знаменитых британских двухэтажных автобусов. В ход шли файеры, фейерверки, в том числе пивные - английские фанаты любят расплескать вокруг себя этот напиток, распевая песни. При таком размахе веселья инцидентов избежать не удалось. Самый серьезный произошел у стадиона: порядка ста фанатов, по всей видимости, не имевших билеты, прорвали заграждения и ворвалась на территорию стадиона. Для наведения порядка пришлось вмешиваться полиции, которая оградила место инцидента, в то время как сотрудники стадиона выводили за его территорию нарушителей. Мимо этого инцидента не прошел даже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), осудивший произошедшее. "Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях", - заявили в организации. Непосредственно на футбольное поле никто перед игрой не прорвался (это случилось уже позже), так что после непродолжительной церемонии открытия команды могли спокойно начать встречу. Ошибка, контратака, рекорд Первое игровое действие англичан оказалось неточным - несогласованные действия защитника и вратаря команды привели к назначению углового удара. Такую ошибку можно было бы объяснить волнением хозяев поля в столь ответственном матче, но подобные предположения развеяла их контратака. Ее умным пасом развил Гарри Кейн, фланговым навесом продолжил Киран Триппьер, а завершил ударом в ближний угол Люк Шоу. Этот гол стал самым быстрым в истории финалов Евро - он случился на второй минуте игры. Прошлый рекорд принадлежал испанцу Хесусу Переде, который в 1964 году забил мяч сборной СССР в начале шестой минуты.

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После гола на стадионе молчать остались только семь тысяч зрителей - примерно столько итальянских болельщиков попало на игру. Остальные 50 с лишним тысяч были вне себя от радости. В том числе и семилетний принц Джордж Кембриджский, чья реакция на гол стала одним из ярких моментов игры. На матч он пришел вместе с родителями - принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кэтрин. Поддержать английскую команду в этот день также приехали бывший капитан национальной сборной Дэвид Бекхэм и голливудский актер Том Круз. Игра "трех львов" в первом тайме должна была им понравиться. Поведя в счете, английская команда сосредоточилась на оборонительных действиях, что на этом турнире ей удавалось лучше других команд - за шесть предыдущих матчей они пропустили лишь раз. Итальянцы к концу тайма значительно превзошли соперника по времени владения мячом (62%), не дали больше нанести ударов по своим воротам, но и в атаке особо не преуспели. Самые опасные моменты они приберегли на вторую половину матча. После перерыва англичане стали играть еще ближе к своим воротам, что позволило гостям создать несколько опасных моментов подряд - особенно выделялись острые удары Лоренцо Инсинье, который вместе с Федерико Кьезой получил больше пространства в атаке благодаря тактическим перестановкам Роберто Манчини. Лучшие стали лучшими Но голом суждено было отметиться не нападающему, а защитнику Леонардо Бонуччи, который пришел атаковать во время подачи с углового. Он оказался самым расторопным в штрафной площади после спасения вратаря англичан Джордана Пикфорда. При равном счете игра немного потеряла в событийности. Ее оживил прорыв на поле болельщика. Стюарды несколько раз безуспешно пытались поймать его, в итоге он сам сдался, выбившись из сил.

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Иссякла под конец основного времени и изобретательность игравших команд. При таком раскладе дополнительное время было неизбежным. Примечательно, что для выявления победителя его пришлось сыграть во всех трех решающих матчах Евро - полуфиналах и финале. Нынешний Евро получился ярким, поэтому команды решили просто так с ним не расставаться. В последние его полчаса шанс вырвать победу имели обе команды, но созданные ими моменты были не из разряда таких, что заставляют хвататься за голову. Что и понятно - команды не рисковали, минимизировав шансы на ошибку. В дополнительное время они больше боролись, чем играли. Три желтые карточки - тому подтверждение.

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