{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Организаторы финала Евро будут сотрудничать с властями после инцидента с фанатами

Перед решающим матчем турнира около сотни болельщиков, у которых, предположительно, не было билетов, прорвались на территорию стадиона

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Оргкомитет английской части чемпионата Европы по футболу будет сотрудничать с властями для установления личностей фанатов, устроивших беспорядки на стадионе "Уэмбли" перед финалом турнира. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Футбольной ассоциации Англии, предоставленном ТАСС.

На эту тему
Около сотни фанатов попытались прорваться на стадион перед началом финала Евро
Около сотни фанатов попытались прорваться на стадион перед началом финала Евро

11 июля перед финалом чемпионата Европы в Лондоне тысячи болельщиков собрались у стадиона "Уэмбли". Некоторые из них пытались снести ограждения и прорваться на арену. Часть из них удалось сдержать сотрудникам полиции и стюардам, однако около 100 фанатов, у которых, предположительно, не было билетов, прорвались на территорию стадиона.

"Мы решительно осуждаем поведение группы людей, которая прорвалась на стадион "Уэмбли" перед финалом Евро. Это совершенно неприемлемо. Эти люди смутили сборную Англии и всех настоящих болельщиков, которые хотели насладиться одним из самых важных матчей в нашей истории", - говорится в заявлении пресс-службы Футбольной ассоциации Англии.

"Мы будем работать с властями, чтобы принять меры против любого, кто будет идентифицирован как незаконно проникший на стадион", - подчеркнули в организации.

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

Сборная Англии впервые в истории дошла до финала чемпионата Европы. За все время выступлений на Евро англичане пять раз принимали участие в послематчевых сериях пенальти и одержали одну победу (над испанцами в четвертьфинале турнира в 1996 году) при четырех поражениях (в полуфинале от сборной Германии в 1996-м, в четвертьфинале от португальцев в 2004-м, а также дважды от итальянцев - в четвертьфинале в 2012-м и в финале в 2021-м).

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Кьеллини рассказал, что принесло удачу сборной Италии на Евро
Итальянцы стали чемпионами Европы, в финале обыграв англичан
Кьеллини рассказал, что принесло удачу сборной Италии на Евро
Читать полностью