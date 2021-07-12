Организаторы финала Евро будут сотрудничать с властями после инцидента с фанатами

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Оргкомитет английской части чемпионата Европы по футболу будет сотрудничать с властями для установления личностей фанатов, устроивших беспорядки на стадионе "Уэмбли" перед финалом турнира. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Футбольной ассоциации Англии, предоставленном ТАСС.

11 июля перед финалом чемпионата Европы в Лондоне тысячи болельщиков собрались у стадиона "Уэмбли". Некоторые из них пытались снести ограждения и прорваться на арену. Часть из них удалось сдержать сотрудникам полиции и стюардам, однако около 100 фанатов, у которых, предположительно, не было билетов, прорвались на территорию стадиона.

"Мы решительно осуждаем поведение группы людей, которая прорвалась на стадион "Уэмбли" перед финалом Евро. Это совершенно неприемлемо. Эти люди смутили сборную Англии и всех настоящих болельщиков, которые хотели насладиться одним из самых важных матчей в нашей истории", - говорится в заявлении пресс-службы Футбольной ассоциации Англии.

"Мы будем работать с властями, чтобы принять меры против любого, кто будет идентифицирован как незаконно проникший на стадион", - подчеркнули в организации.

Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

Сборная Англии впервые в истории дошла до финала чемпионата Европы. За все время выступлений на Евро англичане пять раз принимали участие в послематчевых сериях пенальти и одержали одну победу (над испанцами в четвертьфинале турнира в 1996 году) при четырех поражениях (в полуфинале от сборной Германии в 1996-м, в четвертьфинале от португальцев в 2004-м, а также дважды от итальянцев - в четвертьфинале в 2012-м и в финале в 2021-м).