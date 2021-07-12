Хачанов поднялся на 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 12 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 29-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
На завершившемся в воскресенье Уимблдоне Хачанов дошел до четвертьфинала, где проиграл Денису Шаповалову. Канадский спортсмен поднялся на 10-е место в рейтинге.
Даниил Медведев сохранил вторую позицию в рейтинге, Андрей Рублев - седьмую, Аслан Карацев - 24-ю.
Победитель Уимблдона серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг. Третью позицию сохранил испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP от 12 июля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 370;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 270;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 8 150;
5 (6). Александр Зверев (Германия) - 7 475;
6 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7 425;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 255;
8 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 5 488;
9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 215;
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3 625...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 304;
25 (29). Карен Хачанов (Россия) - 2 235.