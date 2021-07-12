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ATP

Хачанов поднялся на 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

На завершившемся в воскресенье Уимблдоне россиянин дошел до четвертьфинала
Карен Хачанов AP Photo/Alastair Grant
Описание
Карен Хачанов
© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 12 июля. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 29-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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На завершившемся в воскресенье Уимблдоне Хачанов дошел до четвертьфинала, где проиграл Денису Шаповалову. Канадский спортсмен поднялся на 10-е место в рейтинге.

Даниил Медведев сохранил вторую позицию в рейтинге, Андрей Рублев - седьмую, Аслан Карацев - 24-ю.

Победитель Уимблдона серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг. Третью позицию сохранил испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP от 12 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 370;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8 270;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 8 150;

5 (6). Александр Зверев (Германия) - 7 475;

6 (5). Доминик Тим (Австрия) - 7 425;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 255;

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 5 488;

9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 215;

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3 625...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 304;

25 (29). Карен Хачанов (Россия) - 2 235.

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