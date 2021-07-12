Карякин организует в Екатеринбурге гонку, посвященную Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Посол Всемирных студенческих игр в российский гонщик Сергей Карякин планирует в августе в Екатеринбурге организовать специальный заезд, посвященный Универсиаде 2023 года. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сейчас мы уже активно работаем с дирекцией Универсиады, продумываем план мероприятий, который будет сделан, - сказал Карякин. - Конечно же, мы будем активно рассказывать об этом (Универсиаде - прим. ТАСС) в своих соцсетях, делать активности дополнительные для того, чтобы как можно больше людей узнало о прекрасном мероприятии, которое будет проводиться у нас в городе. [Провести заезд, посвященный Универсиаде] - это была бы очень хорошая идея, которая бы привлекла большое количество людей. Мы в этом плане обсуждаем гонку, которая будет проходить у нас в городе и объединит несколько городов, и я думаю, что она пройдет в августе".

Более подробная информация о мероприятии будет объявлена позже, отметил Карякин, так как проведение гонки зависит от эпидситуации и коронавирусных ограничений.

Карякин - победитель ралли "Дакар" 2017 года в зачете квадроциклов.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.