Рекорды и драмы. Чем запомнился чемпионат Европы по футболу

Чемпионат Европы завершился, результат известен, все интриги разрешились. Но помимо спортивных титулов праздник футбола подарил нам много разнообразных эмоций и ярких моментов. Вспоминаем самые заметные события минувшего европейского первенства. Трагедия с благоприятным окончанием Чемпионат Европы начался с жуткой истории полузащитника итальянского "Интера" и сборной Дании Кристиана Эриксена. Футболист потерял сознание в конце первого тайма матча первого тура группового этапа против финнов (0:1), встреча была приостановлена. Уже после игры стало известно, что у Эриксена остановилось сердце. К счастью, состояние датчанина стабилизировалось, он был отправлен в больницу, а 18 июня футболиста выписали из медицинского учреждения. Во время турнира Эриксена поддерживали не только датчане, которых заметно сплотила эта история, но и другие команды. Например, матч Бельгия — Дания был приостановлен на 11-й минуте, во время паузы футболисты и зрители аплодировали Эриксену на протяжении минуты. В матчах плей-офф соперники датчан команды Уэльса (4:0) и Чехии (2:1) подарили памятные футболки с фамилией футболиста. К сожалению, одним таким происшествием дело не обошлось — капитан сборной Венгрии Адам Салаи потерял сознание в игре с командой Франции (1:1), у него закружилась голова после попадания в нее мяча, но игрок смог оправиться после травмы и забил гол в заключительном матче группового этапа с немцами (2:2).

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ШИКарный гол чеха Трагичное начало чемпионата Европы сгладил гол чешского нападающего германского "Байера" Патрика Шика. В матче первого тура группового этапа против шотландцев нападающий забил гол с 45 с половиной метров. Этот мяч стал самым дальним голом Евро с 1980 года. Голкипер сборной Шотландии Дэвид Маршалл далеко вышел из ворот, а Шик воспользовался этим и пробил почти с центра поля. Помимо гола с центра поля Шик отметился еще четырьмя мячами. Чешский нападающий поделил звание лучшего бомбардира чемпионата Европы с Криштиану Роналду, в активе обоих по пять голов. Сборной Чехии это отчасти помогло — команда прошла до четвертьфинала, но проиграла датчанам со счетом 1:2.

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Рекорды Евро и Роналду Прошедший турнир стал самым результативным чемпионатом Европы за всю историю, футболисты забили 142 гола, что является рекордом. На Евро-2016 футболисты отличились 108 раз, третьим по результативности является турнир 2000 года (85 голов). Последние два розыгрыша проводились с 24 командами, при этом только с 1996 года в чемпионате Европы принимали участие 16 сборных. Особенно отличился "автогол" — игроки забили в свои ворота 10 раз, что больше, чем на всех чемпионатах Европы, вместе взятых (за всю историю турнира до 2021 года было зафиксировано 9 автоголов). Португалец Криштиану Роналду также не остался без рекордов — форвард стал первым футболистом, который принял участие в пяти чемпионатах Европы. Ранее он выступал на турнирах 2004, 2008, 2012 и 2016 годов, причем в прошлый раз вместе со своей сборной впервые стал чемпионом Европы. Кроме того, Роналду возглавил список бомбардиров европейских первенств, в активе португальца 14 голов, ранее рекорд принадлежал французу Мишелю Платини (9). Роналду — Черчесов — Coca-Cola Роналду запустил новый тренд не только в голах и рекордах. За день до первого матча с венграми (3:0) нападающий, выступая на пресс-конференции, переместил от себя бутылки Coca-Cola и призвал людей выбирать для питья воду. После этого курс акций официального спонсора Евро просел на 0,7%, но отыграл падение до конца дня, некоторые СМИ связывали это с жестом Роналду. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после этого выступил с заявлением, в котором просил футболистов не отставлять предметы спонсоров. Жест Роналду вдохновил других футболистов на пародии и шутки, например, француз Поль Погба отодвинул на пресс-конференции бутылку пива, итальянец Мануэль Локателли убрал от себя бутылку Coca-Cola. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, наоборот, в шутку подвинул ближе к себе напитки спонсоров и сказал, чтобы компании связались с ним. А главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед встречей с финнами (3:0) показал, как можно открыть бутылку газировки, если под рукой нет ключа-откупорки.

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Формат Евро и ограничения по посещаемости УЕФА решил проводить матчи в нескольких странах в честь 60-летия турнира (кстати, на первом европейском первенстве в 1960 году победу одержала сборная СССР). Чемпионат Европы впервые прошел в 11 странах, игры принимали Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Изначально городов должно было быть 12, но Дублин не смог обеспечить посещаемость игр, по той же причине Севилья заменила Бильбао. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса был отложен на год. При этом только арену в Будапеште было разрешено на 100% заполнить зрителями, стадионы в Санкт-Петербурге и Баку посетили 50%, другие же арены чемпионата Европы заполнялись меньше чем наполовину. Изначально лондонский "Уэмбли" (90 000 зрителей) было разрешено заполнить на 25%, но на полуфиналы и финал количество зрителей увеличилось — решающие матчи чемпионата Европы смогли посетить 75% человек от общей вместимости. Сборная России — вылет, Карасев — плей-офф Российские футболисты показали невзрачную игру на чемпионате Европы, заняв четвертое место в таблице группы B с командами Бельгии (0:3), Дании (1:4) и Финляндии (1:0). После такого выступления сборной России осталась только одна небольшая радость — россияне оказались лучшими среди команд, занявших четвертые места. Неудовлетворительная игра подопечных повлекла за собой отставку главного тренера — Станислава Черчесова.

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Но без русских в плей-офф чемпионата Европы не обошлось — арбитр Сергей Карасев обслуживал матчи решающей части турнира. Всего российский судья отработал шесть матчей. Карасев был резервным арбитром на матче группового этапа Австрия — Северная Македония (3:1), в четвертьфинале Чехия — Дания (1:2) и полуфинале Италия — Испания (1:1, 4:2 по пенальти). Также судейская бригада арбитров из России обслужила два матча групповой стадии Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2) и встречу 1/8 финала Чехия — Нидерланды (2:0), в которой Карасев удалил нидерландского защитника Маттейса де Лигта за игру рукой у штрафной площади. Трогательные подарки Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев во время чемпионата Европы объявил о завершении карьеры в национальной команде. Футболист провел последний матч против команды Нидерландов в группе (0:3). Перед началом игры нидерландцы подарили ему футболку сборной Нидерландов с номером 122 — по числу матчей, проведенных им в составе северомакедонской команды. На Евро Пандев провел три матча и забил один гол, всего он принял участие в 122 матчах в составе национальной команды, отличившись 31 раз и отдав 18 голевых передач, форвард является рекордсменом команды по количеству игр и голов. Наверное, самым лучшим болельщиком чемпионата Европы можно справедливо признать поклонника сборной Швейцарии Луку Лутенбаха. Швейцарцы в матче 1/8 финала против команды Франции уступали со счетом 2:3, но на 90-й минуте Марио Гавранович забил третий гол, а затем команда после серии пенальти прошла в четвертьфинал. Телекартинка поймала два разных Луки — расстроенного до гола Гаврановича и радостного после победы команды. Эмоции Луки были настолько пронзительными, что разные компании начали предлагать ему сняться в рекламе, а одна из авиакомпаний подарила ему бесплатный билет на четвертьфинал в Санкт-Петербурге против испанцев. Испорченное судейство В целом арбитры чемпионата Европы обслуживали встречи турнира довольно профессионально и без ошибок. Главный спорный момент турнира случился в полуфинальном матче между англичанами и датчанами. Основное время полуфинала завершилось вничью со счетом 1:1, однако на 104-й минуте арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти в ворота датчан. Форвард английской команды Рахим Стерлинг прошел в штрафную, где его сбил Йоаким Мехле.

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