Российский футбольный союз расширил заявку клубов премьер-лиги на новый сезон

ТАСС, 12 июля. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расширении заявки для клубов, выступающих в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), на сезон-2021/22 до 28 игроков. Об этом говорится в регламенте турнира, опубликованном на официальном сайте союза.

Изменения в регламенте РПЛ на сезон-2021/22 были утверждены бюро исполнительного комитета РФС. Заседание бюро состоялось 9 июля.

В девятом пункте 12-й статьи регламента РПЛ, посвященной заявке для участия в чемпионате и порядке ее оформления, отмечается, что для участия в турнире в предстоящем сезоне "клуб сможет единовременно зарегистрировать по форме "3А" не более 28 футболистов, в том числе не более 8 легионеров". Таким образом, число иностранных футболистов в заявках команд останется неизменным и будет соответствовать лимиту на легионеров, который вступил в силу в сезоне-2020/21. Отличие от предыдущей версии заявки заключается в увеличении числа российских игроков, которых клубы смогут заявлять для участия в чемпионате России, с 17 до 20 футболистов.

При этом в заявках у команд премьер-лиги должно быть не менее шести доморощенных футболистов. В случае отсутствия в заявке клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку "3А" футболистов соответственно уменьшается до 27-22 футболистов.

Сезон-2021/22 в РПЛ стартует 23 июля, в этот день в Ростове-на-Дону состоится матч "Ростов" - "Динамо" (начало - 19:00 мск). 24 июля в Химках, Москве и Казани пройдут встречи "Химки" - "Зенит" (17:30), "Локомотив" - "Арсенал" (20:00) и "Рубин" - "Спартак" (20:00) соответственно. На 25 июля запланированы игры в Самаре, Екатеринбурге и Москве - "Крылья Советов" - "Ахмат" (17:30), "Урал" - "Краснодар" (17:30), ЦСКА - "Уфа" (20:00). Первый тур завершится в Нижнем Новгороде 26 июля матчем между "Нижним Новгородом" и "Сочи" (19:00).