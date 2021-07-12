Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в Москве с участием четырех клубов

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Розыгрыш Суперкубка появится в Единой лиге ВТБ по баскетболу, за титул поборются четыре команды, ставшие лучшими по итогам регулярного чемпионата. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

"Сезон начнется с матчей за Суперкубок. Будут играть ЦСКА, УНИКС, "Зенит" и "Локомотив-Кубань", - сообщил Иванов.

Розыгрыш Суперкубка 2021 года пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве 18 и 19 сентября.

Первое место по итогам регулярного чемпионата в прошлом сезоне занял петербургский "Зенит", вторым стал краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", третье место занял казанский УНИКС, четверку лидеров замкнул московский ЦСКА, ставший в итоге победителем плей-офф Единой лиги ВТБ.