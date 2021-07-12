В баскетбольной Единой лиге ВТБ сезона-2021/22 сыграют 12 клубов

ТАСС, 12 июля. Совет баскетбольной Единой лиги ВТБ утвердил список участников турнира в сезоне-2021/22, в соревновании выступят 12 клубов. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2021/22 примут участие "Автодор" (Саратов), "Астана" (Казахстан, Нур-Султан), "Енисей" (Красноярск), "Зелена Гура" (Польша), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Калев" (Эстония, Таллин), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Нижний Новгород", "Парма" (Пермь), УНИКС (Казань), "Цмоки-Минск" (Белоруссия, Минск), ЦСКА (Москва).

В предстоящем сезоне не сыграют подмосковные "Химки" по причине отсутствия финансирования. Ранее об этом ТАСС сообщала пресс-служба Единой лиги ВТБ.

По итогам регулярного сезона, старт которого запланирован на конец сентября, будут определены восемь лучших команд лиги, которые продолжат борьбу в плей-офф. В сезоне-2021/22 чемпион определится в плей-офф в серии до трех побед.

В прошедшем сезоне победителем Единой лиги ВТБ стал ЦСКА.