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Единая лига ВТБ

Иванов: выступавшие в Единой лиге ВТБ "Химки" хотят заявиться в Суперлигу

Подмосковный клуб также готов выступить в чемпионате молодежной Единой лиги ВТБ
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Химки", которые ранее играли в Единой лиге ВТБ, планируют заявиться в Суперлигу или в чемпионат молодежной Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В июне "Химки" уведомили директорат турнира об отсутствии финансовых гарантий и не подтвердили свое участие в сезоне-2021/22.

"Совет лиги прошел спокойно, никаких сенсаций громких не было. Утвердили регламент на будущий сезон, будут 12 команд, - сказал Иванов. - "Химки" участие не примут, хотя руководство заявило, что готово играть в Суперлиге и чемпионате молодежной Единой лиги ВТБ".

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