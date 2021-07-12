Иванов: выступавшие в Единой лиге ВТБ "Химки" хотят заявиться в Суперлигу

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Химки", которые ранее играли в Единой лиге ВТБ, планируют заявиться в Суперлигу или в чемпионат молодежной Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В июне "Химки" уведомили директорат турнира об отсутствии финансовых гарантий и не подтвердили свое участие в сезоне-2021/22.

"Совет лиги прошел спокойно, никаких сенсаций громких не было. Утвердили регламент на будущий сезон, будут 12 команд, - сказал Иванов. - "Химки" участие не примут, хотя руководство заявило, что готово играть в Суперлиге и чемпионате молодежной Единой лиги ВТБ".