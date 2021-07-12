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Летние олимпийские виды спорта

Порядка двух тысяч спортсменов выступят в Играх стран СНГ в Казани

В соревнованиях примут участие атлеты 10 стран

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около двух тысяч спортсменов примут участие в первых Играх стран СНГ в Казани. Об этом на совещании по подготовке к соревнованиям заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"До старта первых Игр стран СНГ осталось менее двух месяцев. Подготовка к ним ведется в динамичном режиме. Всего в Казани мы ожидаем около двух тысяч участников из десяти стран СНГ. Мы приняли решение о закрытии расходов прибывающих делегаций за счет организаторов", - сказал Матыцин.

Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября. Первоначально соревнования должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год. В соревнованиях выступят спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет.

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Летние олимпийские виды спорта
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