Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок России по футболу без QR-кодов

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Болельщики смогут посетить запланированный на субботу матч за Суперкубок России по футболу, в котором встретятся действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Локомотив", без QR-кодов, возможность их использования не обсуждалась. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" за Суперкубок России пройдет 17 июля в Калининграде на стадионе "Калининград". Начало игры - 19:00 мск. На сайте билетного партнера организаторов турнира Kassir.ru в обращении к болельщикам отмечается, что "в случае введения правительством Калининградской области дополнительных ограничений, в том числе аналогичных ограничениям, уже введенным на территории ряда других субъектов Российской Федерации в части необходимости наличия QR-кода при проходе на территорию стадиона, посетители мероприятия обязуются соблюдать такие установленные требования и ограничения, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность, заявленный при получении QR-кода".

"Вариант, при котором болельщикам для прохода на стадион в Калининграде будут нужны QR-коды, не обсуждался. Решение по формату проведения игры было принято на недавнем заседании регионального оперативного штаба и пересматривать его не планируется", - сказал Лысков.

Вместимость стадиона "Калининград" составляет 35 тыс. зрителей. В день матча за Суперкубок России разрешенная вместимость арены с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм составит не более 70% от максимальной. Как сообщил ТАСС 10 июля руководитель пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов, "Зениту" и "Локомотиву" было выделено примерно по 2 тыс. билетов для активных фанатов, отметив, что сине-бело-голубые и железнодорожники самостоятельно определяли запрашиваемую квоту. Оставшиеся билеты поступили в свободную продажу.

РПЛ 7 июля опубликовала билетную программу на матч за Суперкубок России. Минимальная стоимость билета составляет 700 рублей. Самый дорогой билет, поступивший в свободную продажу, стоит 1 800 рублей.

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат") и "Ростов" не выигрывали трофей.