{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок России по футболу без QR-кодов

Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 17 июля в Калининграде
Суперкубок России по футболу Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Суперкубок России по футболу
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Болельщики смогут посетить запланированный на субботу матч за Суперкубок России по футболу, в котором встретятся действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Локомотив", без QR-кодов, возможность их использования не обсуждалась. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

На эту тему
Названа минимальная цена билета на матч за Суперкубок России по футболу
Названа минимальная цена билета на матч за Суперкубок России по футболу

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" за Суперкубок России пройдет 17 июля в Калининграде на стадионе "Калининград". Начало игры - 19:00 мск. На сайте билетного партнера организаторов турнира Kassir.ru в обращении к болельщикам отмечается, что "в случае введения правительством Калининградской области дополнительных ограничений, в том числе аналогичных ограничениям, уже введенным на территории ряда других субъектов Российской Федерации в части необходимости наличия QR-кода при проходе на территорию стадиона, посетители мероприятия обязуются соблюдать такие установленные требования и ограничения, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность, заявленный при получении QR-кода".

"Вариант, при котором болельщикам для прохода на стадион в Калининграде будут нужны QR-коды, не обсуждался. Решение по формату проведения игры было принято на недавнем заседании регионального оперативного штаба и пересматривать его не планируется", - сказал Лысков.

Вместимость стадиона "Калининград" составляет 35 тыс. зрителей. В день матча за Суперкубок России разрешенная вместимость арены с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм составит не более 70% от максимальной. Как сообщил ТАСС 10 июля руководитель пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов, "Зениту" и "Локомотиву" было выделено примерно по 2 тыс. билетов для активных фанатов, отметив, что сине-бело-голубые и железнодорожники самостоятельно определяли запрашиваемую квоту. Оставшиеся билеты поступили в свободную продажу.

РПЛ 7 июля опубликовала билетную программу на матч за Суперкубок России. Минимальная стоимость билета составляет 700 рублей. Самый дорогой билет, поступивший в свободную продажу, стоит 1 800 рублей.

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат") и "Ростов" не выигрывали трофей.

Теги
Российский футбол
Евро-2020
Английский футболист Грилиш заявил, что хотел участвовать в серии пенальти с итальянцами
Полузащитник вышел на поле на 99-й минуте матча и не попал в список пенальтистов послематчевой серии
Английский футболист Грилиш заявил, что хотел участвовать в серии пенальти с итальянцами
Читать полностью