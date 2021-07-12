Тренер российской команды подтвердил, что Ефимова не поплывет 200 м брасом на Олимпиаде

ТАСС, 12 июля. Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова не примет участия в заплыве на дистанции 200 м брасом на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил главный тренер сборной России Сергей Чепик, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

8 апреля на чемпионате России Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду на дистанцию 200 м брасом, заняв третье место.

"Состав определился на чемпионате России, и о нем давно уже никто не говорит. Я за последнее время не слышал ни одного слова про это. Ефимова плывет 100 м, [Мария] Темникова - 200 м, [Евгения] Чикунова - обе дистанции", - сказал Чепик.

Ефимовой 29 лет, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (на дистанциях 100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 29-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом, также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.