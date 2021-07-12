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Футбол в России

В Кремле заявили, что не будут заниматься футбольными делами

Этим должны заниматься профессионалы, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин многое делает для развития спорта в РФ, но Кремль не будет вникать "всеми башнями" в футбольные дела, этим должны заниматься профессионалы. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать, что Кремль "всеми своими башнями и стенами повернется лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол" и примет дополнительные меры по его развитию.

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"Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы", - подчеркнул Песков.

Он обратил внимание на то, что "глава государства делает очень много для развития спорта, причем как спорта детского, спорта молодежного, спорта любительского, так и спорта высших достижений". "Делается для этого много, а все остальное - это уже работа профессионалов", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Теги
Российский футболРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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