Более 250 тыс. болельщиков посетили фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Фан-зоны чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге за весь период их работы посетили 254 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре в понедельник сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

"У нас всего, получилось, 254 тыс. человек посетили фан-зоны. Из них 216 [тысяч] - это Конюшенная площадь, 16 [тысяч] - это "Юбилейный", и зона публичного просмотра - это 20 тыс. человек", - сказал Пиотровский на пресс-конференции, посвященной итогам турнира в Петербурге.

В Санкт-Петербурге работали три фан-зоны. Две из них, на Конюшенной площади и у дворца спорта "Юбилейный", действовали в течение месяца - с начала чемпионата. Третья зона открылась на Дворцовой площади 2 июля. Во всех фан-зонах действовали строгие санитарные правила, требовалось использование средств индивидуальной защиты, было ограничено количество посетителей - сначала до пяти тысяч человек, а после усиления ограничений, связанных с пандемией, - до трех тысяч человек.

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня. Матчи турнира принимали Санкт-Петербург, Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Севилья. В Санкт-Петербурге прошли семь матчей турнира, больше игр состоялось только в Лондоне - восемь. Все остальные города приняли по четыре встречи.

В российском городе состоялся четвертьфинальный матч между командами Испании и Швейцарии (1:1, 3:1 по пенальти) и шесть игр группового этапа: Россия - Бельгия (0:3), Россия - Финляндия (1:0), Словакия - Польша (2:1), Швеция - Словакия (1:0), Бельгия - Финляндия (2:0) и Швеция - Польша (3:2).