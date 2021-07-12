Кота Ахилла пригласили стать оракулом на финале Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий в городском правительстве вопросы культуры и спорта, пригласил эрмитажного кота Ахилла продолжить карьеру оракула и выступить в роли предсказателя на финале Лиги чемпионов по футболу 2022 года. Об этом он объявил в понедельник на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020.

"Ахилл показал невероятные результаты [во время чемпионата Европы] - семь матчей из восьми он не угадал, а предсказал, я бы так сказал. Это очень хороший результат, ему большое за это спасибо. И ничего другого не остается, как официально пригласить его быть оракулом на финале Лиги чемпионов. Это абсолютно логично, и мы очень надеемся, что за это время он подготовится, сможет отдохнуть, найдет в себе силы и продолжит работу", - сказал Пиотровский.

Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов по футболу 28 мая 2022 года.

Ахилл выступал оракулом только для игр чемпионата Европы, которые проводились в Санкт-Петербурге. Он правильно предсказал исходы встреч между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0), Швеции и Польши (3:2), а также Испании и Швейцарии (1:1, 3:1 - по пенальти). Ахилл ошибся только один раз за время чемпионата Европы, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же Ахиллу помогает природная глухота - он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми игр чемпионата мира 2018 года - семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.