Прощальный матч Мозякина может пройти в начале сезона КХЛ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Прощальный матч бывшего нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина может пройти в начале сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

5 июля стало известно, что Мозякин принял решение завершить профессиональную карьеру. Контракт 40-летнего нападающего с "Металлургом" истек 30 апреля. 6 июля "Металлург" вывел из обращения десятый номер, под которым выступал хоккеист, в качестве признания уникальных достижений игрока.

"Вряд ли он [прощальный матч Сергея Мозякина] пройдет на Мемориале Ромазана, - сказал собеседник агентства. - Конечно, мы планируем обязательно что-то сделать, понятно, что это не рядовое событие, мы уже объявили о том, что вывели его номер из обращения. Мы к этому готовимся, но, возможно, не надо торопиться и делать его во время Мемориала Ромазана, возможно, стоит провести его в начале сезона. В любом случае это будет зависеть от Сергея и многих факторов".

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Мозякин играл с момента ее основания. Хоккеист выступал за "Металлург" с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Он является лучшим бомбардиром (928 очков), снайпером (419 шайб), ассистентом (509 передач) в истории КХЛ и обладателем многих рекордов российского хоккея. В составе сборной России Мозякин становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды - чемпионатов мира (2008, 2009), также он является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

Мемориал Ромазана пройдет с 9 по 13 августа в Магнитогорске, в турнире примут участие "Металлург", казанский "Ак Барс", новосибирская "Сибирь", нижнекамский "Нефтехимик" и хабаровский "Амур". Сезон-2021/22 "Металлург" начнет 3 сентября гостевым матчем против екатеринбургского "Автомобилиста", первую домашнюю игру магнитогорцы проведут 7 сентября с уфимским "Салаватом Юлаевым".