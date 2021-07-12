УЕФА осудил расистские высказывания в адрес футболистов сборной Англии после финала Евро

ТАСС, 12 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил расистские высказывания болельщиков в отношении игроков сборной Англии после финала чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

"УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро, которым нет места ни в футболе, ни в обществе, - сказано в заявлении. - Мы поддерживаем игроков и призываем Футбольную ассоциацию Англии (FA) к самым суровым наказаниям".

Ранее FA и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудили расистские нападки на игроков сборной Англии в социальных сетях.