Власти Петербурга рассматривают возможность создания в городе музея спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают возможность создания в городе музея спорта, несколько площадок рассматриваются для этих целей. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 сообщил в понедельник вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Я с вами совершенно согласен, что нужно просветительскую функцию увеличивать, - сказал Пиотровский, отвечая на вопрос журналиста о перспективах открытия музея спорта в городе. - Музей спорта - это вещь, которую мы уже неоднократно обсуждали с комитетом по спорту. Более того, могу сказать, что мы присмотрели несколько мест, где такой музей мог бы появиться. Не буду рассказывать про них, потому что еще не до конца оформлена идея и то, как это реализовывать. Нет плана, но есть пара мест, которые очень хорошо подойдут для этого".

Вице-губернатор также отметил важность сохранения памяти о матчах в период блокады Ленинграда. "Это действительно очень важная часть нашей истории, символ петербургского мужества, я с вами полностью согласен", - добавил он.

Пиотровский предложил всем, у кого есть идеи по организации музея спорта, присылать их администрации города. "Мы будем рассматривать концепции. Музей нужен, это очевидная вещь, и музеи мы делать умеем и любим. Поэтому присылайте, будем смотреть, будем обсуждать, как нам увековечить память о прошедших событиях в Санкт-Петербурге, и в целом будем бережно передавать знания о российском спорте", - сказал он.

В мае 1942 года осажденный город бросил гитлеровской пропаганде вызов на футбольном поле: на стадионе "Динамо" прошел матч между динамовцами и командой "Н-ского завода", как тогда из соображений секретности назвали Ленинградский металлический завод (ЛМЗ). На поле вышли настоящие футбольные звезды тех лет - братья Александр и Валентин Федоровы, Аркадий Алов, Константин Сазонов, Евгений Архангельский, Виктор Набутов, Борис Орешкин. Первая блокадная весна стала временем возвращения спорта в жизнь ленинградцев. Спорт играл двойную роль: с одной стороны, для решения фронтовых задач защитники Ленинграда должны были быть в хорошей физической форме, с другой - спорт, напоминавший о мирной жизни, поддерживал моральный дух населения города.