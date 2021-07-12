Пиотровский: Петербург будет готов принять чемпионат мира по хоккею на высоком уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Спортивная инфраструктура Санкт-Петербурга готова будет принять чемпионат мира по хоккею на высоком уровне, сообщил в понедельник на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

"Подготовка идет в штатном режиме. У нас существует оргкомитет организации чемпионата мира по хоккею. Петербург ждет новый дворец спорта, в котором должна состояться большая часть матчей. Спортивная инфраструктура Петербурга готова принять чемпионат. Мы продолжаем активную, аккуратную, важную работу по организации этого мероприятия. Все шаги, которые необходимо предпринимать, нам хорошо известны, мы эту работу ведем, и никаких оснований сомневаться, что чемпионат мира будет проведен на высочайшем уровне, на сегодняшний день нет", - сказал вице-губернатор.

К чемпионату по хоккею в Петербурге строится новая ледовая арена на месте СКК "Петербургский". Эта ледовая арена станет одной из крупнейших в мире с вместимостью 21,5 тыс. зрителей в рамках хоккейных матчей, она должна быть готова к маю 2023 года.