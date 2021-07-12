Фетисов считает, что сборная Англии проиграла в финале Евро из-за ошибки тренера

ТАСС. 12 июля. Сборная Англии проиграла в финале чемпионата Европы по футболу команде Италии из-за ошибки главного тренера Гарета Саутгейта. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье сборная Англии в финале чемпионата Европы проиграла команде Италии в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, за два дополнительных тайма команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти.

"Италия - команда с характером, хотя вначале как-то растерянно выглядела, а на англичан психологически больше давила серия пенальти, - сказал Фетисов. - Все шансы были у англичан и в ногах, и в головах, но они не сумели этим воспользоваться. Психологическое давление - тяжелая вещь, с ней непросто справиться, да и нужно ли было 19-летнему пацану [Букайо Сака] давать бить последний пенальти. Это ошибка тренера, не мне судить, но выиграл тот, кто больше хотел".

Сборная Англии не побеждала на крупных турнирах с 1966 года.