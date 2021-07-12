"Рейнджерс" и "Бостон" интересуются хоккеистом Тарасенко

ТАСС, 12 июля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Рейнджерс" и "Бостон" интересуются российским нападающим "Сент-Луиса" Владимиром Тарасенко. Об этом сообщает газета St. Louis Post-Dispatch .

По данным источника, интерес к нападающему также проявляют "Вашингтон" и "Айлендерс".

Ранее журналист портала The Athletic Джереми Рутерфорд со ссылкой на источники сообщал, что Тарасенко запросил обмен в другую команду.

По информации портала CapFriendly, контракт россиянина с клубом действует до конца сезона-2022/23, после чего Тарасенко станет неограниченно свободным агентом.

Тарасенко 29 лет, он выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. В сезоне-2018/19 нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В сентябре 2020 года россиянин перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата.

В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (4 гола + 10 передач). "Сент-Луис" занял четвертое место в таблице Западного дивизиона и в первом раунде плей-офф уступил "Колорадо" (0-4 в серии), Тарасенко отметился двумя голами.