Проект реставрации здания под Центр шахмат в Екатеринбурге прошел госэкспертизу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Проект реконструкции старинного здания в Екатеринбурге, где разместится Центр шахмат, прошел государственную экспертизу после устранения всех замечаний. Сейчас рассчитывается смета проекта, сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

Несколько месяцев назад проект реконструкции здания получил замечаний во время прохождения госэкспертизы, которые затормозили сроки начала ремонтных работ.

"Все отлично, здание прошло государственную экспертизу проекта, все позади. Сейчас проходит экспертиза по смете проекта, со дня на день мы должны ее получить. Далее там есть определенные процедуры с Минфином, надо все эти суммы утвердить, а осенью, надеюсь, мы попадем в бюджет на 2022 год и начнем стройку", - сказал он.

Степанян добавил, что в настоящее время идет работа над дизайн-проектом старинного здания.

Ранее правительство Свердловской области передало региональной шахматной федерации заброшенное старинное здание в центре Екатеринбурга - "Доходный дом второй половины XIX века". Планируется, что к 2023 году в реконструированном здании должен открыться Центр шахмат. В нем разместятся Федерация шахмат Свердловской области, Уральская шахматная академия, откроется музей.