Система QR-кодов может быть использована на чемпионате мира по пляжному футболу в России

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Возведение арены, на которой состоятся матчи, началось 5 июля. Планируется, что работы будут завершены к 10 августа.

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Система QR-кодов может быть применена на чемпионате мира по пляжному футболу в России. Об этом ТАСС заявил первый заместитель генерального директора организационного комитета турнира Илья Володарский.

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"Вместимость строящегося в "Лужниках" стадиона составляет пять тысяч мест, включая вип-места, места для прессы, спортсменов и маломобильных групп населения. Впервые на чемпионате мира по пляжному футболу будет стадион с такой вместимостью", - сказал Володарский.

"Во время визита президента ФИФА [Международной федерации футбола] Джанни Инфантино мы обсуждали вопросы заполняемости трибун и пришли к соглашению, что стадион должен быть covid-free с учетом выполнения всех требований со стороны регламентирующих организаций: это и Роспотребнадзор, и ковидный регламент ФИФА. Мы хотим, чтобы на стадионе была применена система QR-кодов, - этим мы увеличим возможное количество зрителей", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем первый заместитель гендиректора оргкомитета чемпионата мира не стал называть стоимость билетов на игры турнира. "Билетная программа будет базироваться на достигнутых с Роспотребнадзором соглашениях по максимальному количеству допущенных на трибуны зрителей. Стоимость будет соответствовать стоимости билетов в кино, это касается как дорогих билетов, так и дешевых", - подчеркнул Володарский.

Сборная России на групповом этапе домашнего чемпионата мира сыграет с командами США, Парагвая и Японии.