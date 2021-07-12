Кущенко: серии плей-офф Единой лиги ВТБ в новом сезоне будут проводиться до трех побед

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Все серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ предстоящего сезона будут проводиться до победы одного из клубов в трех матчах. Об этом ТАСС заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В понедельник совет Единой лиги ВТБ утвердил список участников турнира в сезоне-2021/22, в соревновании выступят 12 клубов. В минувшем сезоне четвертьфинальные серии проводились до двух побед.

"В этом году мы вынуждены были сократить ряд серий до двух побед, потому что было жесткое требование FIBA [Международной федерации баскетбола] завершить чемпионат до определенного срока из-за летней Олимпиады. В следующем году у нас ограничений нет и все серии будут проходить до трех побед, - сказал Кущенко. - Тем более в этом году плей-офф получился чрезвычайно ярким, и было обидно, что его вынужденно пришлось сократить".

Кущенко подчеркнул тот факт, что клубы Единой лиги ВТБ прогрессируют даже в непростые времена пандемии, о чем свидетельствуют результаты на международной арене. "В следующем году у нас вновь, третий сезон подряд, будет три наших представителя в Евролиге. Это УНИКС, который заметно подрос и пробился в Евролигу, дойдя до финала Еврокубка. "Зенит" вырос в сильную европейскую команду на глазах, дойдя до плей-офф Евролиги прошлого года и заслуженно получив wild card на предстоящий сезон. ЦСКА, понятно, является европейским эталоном", - сказал президент Единой лиги ВТБ.