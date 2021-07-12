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Олимпиада в Токио

Первый канал в прямом эфире покажет церемонию открытия Олимпиады в Токио

Трансляция начнется 23 июля в 14:00 мск
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 12 июля. Первый канал будет транслировать церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио в прямом эфире. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

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Трансляция начнется 23 июля в 14:00 мск.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. В состав российской команды на Игры вошли 335 спортсменов, из которых 185 женщин и 150 мужчин. Знаменосцами сборной будут олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России.

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Олимпиада в Токио
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